La giurista Risicato: “La Russa ha torto, il saluto fascista è un reato”

Lo sostiene stamani in una intervista a ‘La Repubblica’ l’esperta di diritto penale Lucia Risicato: “Esiste solo una differenza interpretativa tra legge Mancino e legge Scelba, ma il reato di ricostituzione del Partito fascista sussiste comunque. Meloni ha giurato sulla Costituzione che è dichiaratamente antifascista”Quel migliaio di braccia alzate ad Acca Larentia? “Personalmente mi ha fatto un’impressione fortissima, enorme, perché non ricordavo a mia memoria una manifestazione così nutrita con le caratteristiche tipiche di quelle fasciste, con la chiamata del presente, le camicie nere e il saluto romano”. La giurista Risicato insegna diritto penale a Messina dal 2005 e fa parte della direzione della rivista “Giurisprudenza italiana” che monitora da anni il fenomeno delle manifestazioni fasciste in Italia.