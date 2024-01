Sulmona:  ‘Vita Indipendente’, al via domande per presentare progetti da finanziare

Sulmona, 10 gennaio- Scadrà il prossimo 31 gennaio il termine per la presentazione dei progetti per la “Vita Indipendente”, annualità 2024. Il bando prevede un finanziamento per progetti finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente a persone dai 18 anni in su, con disabilità grave, secondo quanto disposto dalla legge regionale 57 del 2012, art.2 (Interventi regionali per la vita indipendente), allo scopo di favorire l’autodeterminazione ed il controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro, mediante l’assunzione di uno o più assistenti personali.

I richiedenti non dovranno avere un’attestazione Isee superiore ai 20.000 euro.

Il contributo è compatibile con l’erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli Enti preposti, nonché con sussidi e indennità previste dalle leggi vigenti, eccetto che per l’Assegno di cura o altra contribuzione afferente all’area della non autosufficienza.

I progetti, da predisporre con l’apposito modulo di domanda della Regione Abruzzo, allegando tutti i documenti richiesti, vanno presentati in busta chiusa con la dicitura “Progetto di vita indipendente – anno 2024”. I progetti potranno essere presentati entro il 31 Gennaio 2024 all’Ufficio Protocollo dell’Ecad Comune di Sulmona, via Mazara 21, Sulmona.

Oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale Distrettuale n.4 Peligno – Comune di Sulmona, via Mazara 21, Sulmona. O anche a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it, indicando nell’oggetto “Progetto di vita indipendente – anno 2024”.

Il modello è reperibile nell’Ufficio di Piano, in via Pansa, ex Caserma Pace o sul sito istituzionale del Comune di Sulmona www.comune.sulmona.aq.it o presso gli sportelli del Servizio Sociale dell’Ambito nei 17 Comuni di Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Scanno, Sulmona, Villalago e Vittorito.