Pratola, l’opposizione chiede un Consiglio comunale per discutere della  vicenda Ahera

Pratola Peligna, 8 gennaio- Qualche giorno fa c’è stata la conferenza stampa, organizzata dal commissario Zes Miccio, per annunciare l’importante insediamento di AHera, azienda Italiana che produce auto elettriche. Presenti anche i due imprenditori italo-americani della nuova azienda che ha scelto l’Abruzzo. Un’iniziativa che punta a far avere all’Italia un ruolo da leader nella transizione all’elettrico nel settore automobilistico, prevedendo l’assunzione di 500 lavoratori nel sito abruzzese.Un’iniziativa che ha visto Pratola come primo sito scelto per la realizzazione della fabbrica, con incontri già ad agosto scorso e visite in alcuni siti del circondario. Tuttavia, per imprecisate motivazioni, è stato preferito Mosciano Sant’Angelo.

Un’occasione irripetibile per Pratola e per l’intero centro Abruzzo, considerati i 500 posti di lavoro e il relativo indotto, in grado di dare opportunità lavorative a tanti giovani e disoccupati che avrebbe dovuto vedere Pratola in prima linea affinché si arrivasse ad un accordo. Una vicenda a conoscenza di pochi eletti, di cui addirittura, pare, nemmeno alcuni consiglieri di maggioranza erano stati informati.

Per questo i consiglieri comunali di opposizione Tedeschi, Di Bacco, Margiotta Lucia e Vincenzo, hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale. Per discutere e per portare i cittadini a conoscenza della vicenda, chiedendo doverosi chiarimenti e spiegazioni.