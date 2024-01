Sulmona: un successo gli eventi natalizi

Sulmona, 8 gennaio- Si conclude con successo, in Città, un periodo di festa intenso e denso di avvenimenti. Dall’evento inaugurale dell’Otto Dicembre e fino alla Festa dell’Epifania molteplici e vari sono stati gli spettacoli, gli incontri culturali e soprattutto appuntamenti all’aperto che hanno riscosso il maggior successo.

Come pure evento è stato il video degli auguri natalizi realizzato grazie al talento del cantautore Beppe Frattaroli e del professore Sandro Colangelo.

Durante i giorni del Natale il centro storico ha visto protagonisti delle manifestazioni il Trenino di Babbo Natale, il Flash mob natalizio, la Banda di Babbo Natale, gli Zampognari del Gruppo Caferza di Giulianova, il Gruppo Alpini, con la distribuzione di dolciumi ai bambini, vin brulè e cioccolata calda, la Mostra dei Presepi di Borghi e Sestieri, il Mercatino vintage, il Capodanno in Piazza XX Settembre, la Mostra d’Arte alla Rotonda S.Francesco, oltre ai tradizionali concerti, sempre di altissimo livello, organizzati dalla Camerata Musicale Sulmonese e concludendo il Chocofestival.

Una sequenza di eventi patrocinati dal Comune privilegiando incontri all’aperto, per tutti, soddisfacendo la voglia di intrattenimento e divertimento, in un periodo di festa e accogliendo nel modo migliore le tante comitive turistiche, provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno gremito ogni giorno la Città.

“Abbiamo investito impegno e risorse per queste festività, con l’obiettivo essenziale che tutti, concittadini e turisti, potessero godere momenti di svago, in un clima di vera festa. Amministrazione e uffici comunali si sono prodigati per realizzare eventi che hanno riscosso un meritato successo, grazie anche alla collaborazione delle numerose associazioni cittadine culturali e sportive. E’ stato il Natale soprattutto dei bambini e delle loro famiglie, pensando che proprio in questo periodo dell’anno sono loro i veri protagonisti, degni quindi della massima attenzione. Per tutto questo siamo molto soddisfatti. La mia gratitudine va al Corpo della Polizia Locale, ad Assessori e Consiglieri, Dirigenti e Dipendenti che mi hanno affiancato costantemente per garantire la buona riuscita di ogni evento. Un ringraziamento particolare ala Consigliera Antonella La Gatta, che ha seguito gli allestimenti degli eventi, facendo da tramite con associazioni, uffici e Amministrazione, il Consigliere Angelo D’Aloisio, per aver collaborato fattivamente nella realizzazione degli eventi e il Consigliere Gianluca Petrella, che da subito si è attivato prestando il proprio contributo per realizzare gli eventi all’aperto, al Comando di Polizia Locale e alle forze dell’Ordine, che hanno vigilato per garantire ordine e sicurezza. Ma il ringraziamento più importante lo rivolgo ai concittadini, che con spirito positivo hanno partecipato agli eventi, apprezzando soprattutto quelli all’aperto e fornendo utili suggerimenti, che saranno tenuti in considerazione nelle prossime programmazioni. E al riguardo stiamo già pensando alla Settimana Santa, che preannuncio da ora ricca di eventi e novità. La straordinaria presenza di turisti dimostra che la Città ha un potenziale elevato e tutti insieme, cittadini e amministratori, possiamo dare vita ad iniziative che abbiano risultati concreti a beneficio dell’intera comunità locale”. Lo dichiara il Sindaco Gianfranco Di Piero