Tempo di elezioni e di bilanci, M5S Sulmona: “ Delusi dal comportamento della consigliera La Porta ”

Antonietta La Porta

Sulmona,4 gennaio- Siamo profondamente delusi dal comportamento della consigliera Regionale La Porta nei confronti della città di Sulmona, bistrattata derisa e umiliata anche nell’ultima seduta del Consiglio Regionale.Non possiamo fare a meno di notare e censurare l’attività politica della Consigliera di maggioranza La Porta ( ieri Lega oggi Forza Italia chissà perché…), priva di attenzione verso le necessità economiche e sociali della nostra città, nonostante lei sia anche una consigliera comunale. E’ questo il giudizio del gruppo M5S di Sulmona sul lavoro di questi anni di Antonietta La Porta Consigliera regionale a Palazzo dell’Emiciclo

“Invece di inglobare la nostra comunità cittadina nella sua principale attività politica- prosegue la nota dei grillini- sembra aver preferito concentrarsi su comuni del circondario per mere strategie elettorali, dimenticando così la città che le ha permesso si sedere nei banchi di Palazzo dell’emiciclo.

E’ deplorevole e forse per certi aspetti anche offensivo il suo mancato impegno nel risolvere i problemi che affliggono Sulmona, come ad esempio il trasporto pubblico verso Roma, problema che ha portato più volte il nostro ex Assessore D’Andrea sui tavoli della Regione e di Tua, pur non essendo sua competenza e la riapertura di Palazzo Portoghesi, sede della biblioteca chiusa ormai dal 2017.Queste sono solo alcune questioni per il progresso e lo sviluppo della nostra città, eppure sembrano essere state ignorate da La Porta la quale, pur essendo parte integrante della maggioranza di centro destra guidata da Marsilio, non ha mai manifestato dissenso quando il governo regionale metteva in atto azioni politiche penalizzanti per la città di Sulmona o addirittura favorevoli ,come accaduto solo alcuni giorni fa, allo scempio fatto alla Riserva Naturale Borsacchio ridotta del 98%, andando in senso opposto alla vocazione naturalistica del nostro Abruzzo.

Siamo convinti che alle prossime elezioni regionali- conclude la nota del M%S- i cittadini sulmonesi sapranno fare una scelta oculata. Sapranno distinguere tra coloro che hanno a cuore lo sviluppo del nostro territorio e coloro che, come la Consigliera uscente La Porta, si limitano a intraprendere azioni al solo scopo di garantirsi una rielezione. Non possiamo permettere che il nostro futuro venga sacrificato per ambizioni personali. Sulmona merita rappresentanti che siano disposti a lavorare duramente per il bene della comunità e non solo per il proprio tornaconto politico”.