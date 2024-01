Sulmona: riapre il parcheggio  della stazione. Finalmente !!

Sulmona,4 gennaio- E’ stato riaperto questa mattina il parcheggio nel piazzale antistante la Stazione Centrale alla presenza del Sindaco Gianfranco Di Piero, del Segretario Generale, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Ilenia Rico, del Dirigente Franco Raulli e del Comandante della Polizia Locale Domenico Giannetta e del Vice Comandante Paolo Latta, il quale ha predisposto il servizio di rimozione delle transenne e i sigilli di cantiere, restituendo il piazzale alla normale circolazione e ai posti auto disponibili. Il parcheggio è stato occupato in pochi minuti dalle auto dei turisti della transiberiana che stamattina ha previsto due corse del treno storico.

Il cantiere RFI era stato avviato nel novembre 2020. La prolungata inagibilità del piazzale, anche per effetto del perdurare dei lavori oltre i termini preventivati, aveva provocato gravi disagi ai viaggiatori, in particolare a lavoratori e studenti pendolari.

Analoghi pesanti disagi avevano sopportato i viaggiatori della Transiberiana d’Italia costretti a rimediare parcheggi nei residui posti auto. Spesso la Polizia Locale è intervenuta sul posto per vigilare sulla circolazione stradale e per evitare la sosta selvaggia.

“Sono molto contenta che l’anno nuovo si apra restituendo alla Città il piazzale della Stazione Centrale, ponendo fine a tanti disagi sopportati, soprattutto da pendolari e turisti, dal momento dell’avvio dei lavori. Abbiamo sollecitato RFI, titolare della commessa e responsabile dei lavori- ha spiegato l’Assessore ai LL.PP. Ilenia Rico- ad accelerare i tempi di restituzione dell’area, in un primo momento prevista per fine agosto.

Colgo l’occasione per ringraziare i Dirigenti della III e IV Ripartizione che, anche nel periodo festivo, si sono alacremente adoperati per affiancarmi nella risoluzione di questa annosa vicenda. Oggi quest’opera pubblica arricchisce la Città del nuovo piazzale della Stazione Centrale, con l’auspicio di un anno foriero di buone novità per il trasporto ferroviario, di cui la Stazione di Sulmona è stata sempre un nodo strategico. Entro il 15 gennaio è previsto un sopralluogo con il direttore dei lavori per liberare l’area dal materiale di cantiere e definire gli ultimi adempimenti. Il prossimo obiettivo è quello della riapertura del parcheggio di Santa Chiara per il quale mi sto adoperando in sinergia con il dirigente del settore e il responsabile del procedimento.”