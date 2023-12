Dimensionamento scolastico, come andrà a finire?

Le preoccupazioni della Cisl scuola Abruzzo-Molise- Anche Sulmona al centro del nuovo progetto

Sulmona, 23 dicembre– “La Regione Abruzzo nella riunione del Tavolo Tecnico Interistituzionale ha illustrato la riduzione delle 11 autonomie scolastiche previste dalla Legge Finanziaria 2023 e l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato per l’Istiuto Omnicomprensivo di Scerni Casalbordino. Sorpresa finale di un processo di dimensionamento scolastco che aveva già collezionato tan􏰀ssime pecche nell’anno 2023 è l’is􏰀tuzione dell’omnicomprensivo tra l’ITA di Scerni e l’I.C. di Monteodorisio. Questa ipotesi non è stata mai avanzata in precedenza e non ci sono stati momenti ufficiali di confronto con la Provincia di Chieti, con la Regione Abruzzo e con gli uffici scolastici. Analoga sorpresa è l’ipotesi di unificazione dell’ITCG “Aterno Manthonè” e dell’IPSIA “Di Marzio Michele” di Pescara”. Lo riferisce Segretario Generale Interregionale CISL Scuola Abruzzo e Molise Davide Desiati

“Le sorprese negative sono arrivate, rivela ancora Desiati,mentre quelle posi􏰀ve che si auspicavano, come la salvaguardia delle autonomie scolas􏰀che dell’area interna montana, con la conservazione dell’Is􏰀tuto Alberghiero di Villa Santa Maria e l’IC di Quadri, e come la restituzione dell’autonomia scolas􏰀ca all’ITA di Scerni, per l’unicità dell’offerta forma􏰀va sul territorio provinciale, non sono arrivate. Nessuna “folgorazione sulla via di Damasco” per la poli􏰀ca abruzzese che sul dimensionamento della rete scolastica non acce􏰂a ed a volte nemmeno ascolta i pareri di tutti i soggetti che sono dire􏰂amente coinvol􏰀 nel sistema scolastico: dai collegi docenti ai consigli di istituto, dai dirigen􏰀 scolas􏰀ci alle organizzazioni sindacali”. Secondo la Cisl le ipotesi finali nelle quattro prvince potrebbero essere

Pescara:

– Unificazione dell’Istituto Comprensivo “Giardini” di Penne e dell’Istituto Comprensivo “Ciulli-Paratore” Penne

– Unificazione dell’ITCG “Aterno Manthonè” di Pescara e dell’IPSIA “Di Marzio Michetti” di Pescara

L’Aquila:

– eliminazione dell’Istituto Omnicomprensivo di Roccaraso per aggregarne i plessi del primo ciclo all’I.C. di Castel di Sangro e l’Istituto Alberghiero all’I.I.S. Patini-Liberatore di Castel di Sangro

– eliminazione dell’Istituto Comprensivo “Serafini – Di Stefano” di Sulmona: unione con l’I.C. Lombardo – Radice per i plessi Infanzia via Matteotti e via Marane, per la Primaria “Lola di Stefano” e la Scuola secondaria di I grado “Serafini”; aggregazione con l’I.C. Mazzini- Capograssi dei plessi dell’Infanzia di via Crispi e di via Angeloni;

eliminazione del Liceo Torlonia Bellisario di Avezzano: unione del Liceo Classico Torlonia con il Liceo Croce con la creazione per aggregazione del nuovo polo umanistico IIS Torlonia- Croce; contestualmente aggregazione del Liceo Artistico Bellisario con l’IIS Galilei con la creazione del nuovo IIS Galilei-Bellisario;

Teramo:

– Unificazione del Liceo Artistico “Grue” di Castelli con l’I.C. Isola del Gran Sasso – Colledara;

– Eliminazione dei plessi dell’Istituto Comprensivo Civitella-Torricella: rispettivamente i plessi facenti parte dell’ex IC Civitella all’Istituto comprensivo di Campli ed i plessi dell’ex IC di Torricella all’Istituto comprensivo di Teramo 1;

Chieti: