Gli auguri in musica del sindaco Di Piero ai sulmonesi

-un video con brano “ Desiderio Patriae Vivo” con Beppe Frattaroli-

Sulmona,22 dicembre– Il Sindaco Gianfranco Di Piero e l’Amministrazione scelgono di rivolgere i loro auguri di Buon Natale alla cittadinanza per la prima volta con un video. Nel video, girato in centro storico, il cantautore Beppe Frattaroli, originario di Bugnara,canta la Città di Sulmona, con il suggestivo brano “Desiderio patriae vivo”, interamente in lingua latina, da lui composto su versi di Ovidio, selezionati dal professore Alessandro Colangelo.

Una scelta di straordinaria novità, cogliendo l’occasione del Natale anche per un omaggio al più illustre Concittadino e, ancora una volta, per promuovere l’immagine della Città di Sulmona..

