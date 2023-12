La Democrazia Cristiana quella vera riparte dall’Abruzzo ?  Ma è proprio così ?

Nei giorni scorsi con una nota indirizzata alle diverse redazioni, quindi anche alla nostra, è stato annunciato l’organizzazione di un evento pubblico intitolato “La Democrazia Cristiana riparte con L’Abruzzo” in programma lunedì 18 dicembre, alle ore 17.00, presso l’Auditorium Ance dell’ Aquila in via Alcide De Gasperi. Doveva essere,almeno nelle intenzioni degli organizzatori , la premessa della nascita del nuovo partito “Democrazia Cristiana con Rotondi – Abruzzo”. Sul problema è intervenuto il Segretario Politico Nazionale Lupo Migliaccio di San Felice per precisare alcuni aspetti di tutta la vicenda. Ecco la nota integrale

Sulmona, 14 dicembre– Dal Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana Avv.Lupo Migliaccio di San Felice riceviamo :

1) – La Democrazia Cristiana storica di De Gasperi e Don Sturzo ( quella vera ) non parte oggi dall’Abruzzo, ma è ripartita legalmente il 24 Ottobre 2020 attraverso il XIX Congresso nazionale che ha rieletto tutti gli organi nazionali e regionali del partito come dettato dal Tribunale di Roma. In data 29 Aprile 2023 si è svolto anche il XX Congresso Nazionale che ha eletto Segretario Politico Nazionale l’Avv. Lupo Migliaccio di San Felice e Rappresentante Legale del partito il Geom. Gabriele Pazienza, quest’ultimo anche Coordinatore per la Regione Abruzzo, che sono tutt’ora in carica.

2)- Per chiarimento, in qualità di Segretario Politico Nazionale, la Democrazia Cristiana storica legalmente riconosciuta non ha assolutamente organizzato l’evento citato nel vostro articolo intitolato “ La Democrazia Cristiana riparte con l’Abruzzo “, che si terrà a L’Aquila il 18 dicembre 2023, ne ha mai dato incarico all’On. Gianfranco Rotondi a farlo, e non ha mai nominato la Dott.ssa Laura D’Antonio quale commissaria regionale della Democrazia Cristiana per l’Abruzzo.

3)- Si precisa inoltre che l’evento sopra citato è frutto di una campagna denigratoria contro la Democrazia Cristiana vera messa in atto con il suo movimento dall’On. Rotondi, che si spaccia falsamente come Presidente Nazionale della Democrazia Cristiana pur sapendo di commettere un illecito in quanto lui è stato eletto, ed è a tutti gli effetti, un membro/parlamentare del partito di Fratelli di Italia e non solo, ma continua ad organizzare questi eventi con il suo movimento usando abusivamente il nome della Democrazia Cristiana ( per questo provvederemo a sporgere querela) al solo fine di destabilizzare gli amici e gli elettori della Democrazia Cristiana vera.

Al fine di rettifica come da richiesta , chiedo la pubblicazione di quanto sopra espresso.Il Segretario Politico Nazionale Avv. Lupo Migliaccio di San Felice