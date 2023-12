Treno TUA Pescara-Roma: arrivo puntuale a Tiburtina con novità per i ciclisti

Sulmona,10 dicembre– E’ arrivato in perfetto orario alle 13.55, alla Stazione Tiburtina, il treno inaugurale della TUA che servirà da oggi la linea Pescara- Roma. All’arrivo alla stazione della capitale, il Presidente Marco Marsilio è tornato a evidenziare il comfort e l’efficenza dei modernissimi convogli ferroviari acquistati con il contributo della Regione Abruzzo.

“Costruiti con il 97% di materiali riciclabili e dotati di sistemi automatizzati per ottimizzare i consumi in funzione del numero di passeggeri, questi treni rappresentano un notevole avanzamento tecnologico”, ha aggiunto Marsilio. Una particolare attenzione è stata dedicata ai ciclisti e al turismo ecosostenibile: i nuovi treni offrono infatti il trasporto gratuito sia per le bici tradizionali sia per quelle elettriche, con la possibilità di ricaricare queste ultime direttamente a bordo. Una mossa che enfatizza l’impegno della TUA nel promuovere soluzioni di trasporto sostenibili e integrate