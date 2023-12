Pescina: Il Parco letterario “ I Silone” celebra i 90 anni del romanzo di Fontamara

A partire da venerdì 15 dicembre 2023

Pescina, 10 dicembre- Il 15 e 16 dicembre , a Pescina, presso la sala conferenze del Teatro San Francesco, si concluderà la “XXVI Ed. del Premio Internazionale IS”, con la sua sessione invernale, dedicata al Bando di Concorso riservato alle scuole secondarie di II grado italiane e straniere.

“Una doppia Giornata, ricca di eventi ha dichiarato Mirko Zauri, Sindaco della Città e Presidente del “CentroStudi IS”, promossa insieme alla Regione Abruzzo, rivolta in particolare alla promozione del pensiero siloniano, verso gli studenti italiani ed internazionali”, nel novantesimo anniversario della pubblicazione di un romanzo immortale come “Fontamara“.

La Giornata si aprirà ore 9.00, accogliendo le classi del Liceo Statale “B.Croce” e il Liceo Classico “A.Torlonia” di Avezzano, che assisteranno allo spettacolo: “FONTAMARA“, a cura di Officine Solidali Teatro e Indaco Teatro Giovani.

Al termine Il Caffè Siloniano ed a seguire i Saluti Istituzionali di:

–Mirko Zauri, Sindaco della Città, con Roberta Cococcia, Assessore alle politiche scolastiche, seguito da Angelo Caruso, Presidente della Provincia de L’Aquila, Massimo Verrecchia, Simone Angelosante ed Antonietta La Porta, Consiglieri Regionali e con Settimio Santilli, Presidente del l’Unione dei Comuni Montagna Marsicana.

Ore 11.15 Il Programma prevede poi la Relazione Introduttiva di Liliana Biondi, Prof. Emerito Univaq e Centro Studi IS, con il confronto tra gli autori del Documentario di Rai 5 “La Voce del Cafone” (Dario Marani, Clarissa Montilla e Alessio Guerrini), con gli studenti delle scuole superiori, con il commento dei giornalisti Gianni Maritati, di Rai 1, Francesco De Core, Direttore de”Il Mattino” di Napoli e quello de “L’Avvenire dei Lavoratori“, Andrea Ermano, (in collegamento da Zurigo, in Svizzera), nonché di Pierluigi Panunzi, della Fondazione Carispaq, moderati da Sergio Venditti, della rivista “Tempo Presente“, (fondata da I. Silone e

N.Chiaromonte) nel dopoguerra per sostenere le battaglie di democrazia e di libertà di pensiero.

Nel pomeriggio, ore 16.00, ci sarà la presentazione del libro: “Un Lago da Favola – Il Fucino tra magie, serpenti, fantasmi, dei e pietre parlanti“, ideato da Flavia De Sanctis e scritto da Giovanna Chiarilli e Cesira Sinibaldi”. “Una riscoperta della storia millenaria della Marsica – ha sottolineato L’Assessore Cococcia – che ricostruisce in maniera magistrale il contesto storico,

culturale e socio-economico, nel quale lo scrittore pescinese, in esilio in Svizzera, descrisse l’epopea dei suoi cafoni”. Un contributo corale – ha altresì rimarcato, Antonio Odorisio, Assessore alla Cultura della “Città di Silone e Mazzarino”, che vedrà in chiusura la lettura dell’introduzione del libro, scritta dall’attore marsicano Lino Guanciale, da parte di una giovane studiosa siloniana.