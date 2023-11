Montagna, ministro Calderoli: “Giornata internazionale a Scanno e Villalago.Sindaci invitati al Ministero” 

Le celebrazioni per la Giornata internazionale della Montagna avranno luogo da sabato 9 a lunedì 11 dicembre

Roberto Calderoli Ministro Affari Regionali

Sulmona, 30 novembre- “Ho il piacere di ufficializzare che la Giornata internazionale della montagna 2023 si celebrerà in provincia dell’Aquila, precisamente nei comuni di Scanno e Villalago”. Lo annuncia con soddisfazione il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

“Sarà un’occasione importante – ha aggiunto – per fare il punto sui temi della montagna, a un anno di distanza dall’appuntamento di Edolo, e confrontarsi sia sui passi avanti che sono stati fatti, sia sul percorso che resta da fare. Insieme potremo approfondire tutti gli aspetti che interessano le terre e le genti di montagna, penso ad esempio al disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, ma non solo.

Quella dell’Abruzzo non è una scelta casuale, anzi, ma rientra nella logica complessiva di prestare ascolto e attenzione a tutta la montagna, dalle alpi agli appennini. Vogliamo continuare a delineare una nuova visione per il futuro della montagna come opportunità da cogliere: assicurando i servizi, incentivando lo sviluppo socio-economico e riducendo i divari con altre zone del Paese”.

“Purtroppo lo scorso anno – prosegue Calderoli – improrogabili impegni parlamentari mi hanno costretto a partecipare al convegno di Edolo solo in via telematica. Quest’anno non solo intendo presenziare di persona, ma farò di più: ho invitato i sindaci di Scanno e Villalago al Ministero per dialogare insieme su questo importante evento e definire i dettagli nel migliore dei modi. Sono convinto da sempre che la sinergia con i territori sia fondamentale nell’attività politica, a maggior ragione per momenti come questo, e li aspetto volentieri a Roma” – conclude il Ministro.