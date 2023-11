Sanità, la riorganizzazione della rete Ospedaliera approda in Consiglio regionale il prossimo 12 dicembre

L’Aquila ,30 novembre Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ascoltata la Conferenza dei Capigruppo, ha stabilito questa mattina il calendario dell’attività consiliare che porterà alla definizione del progetto di legge 359/2023 “Reingegnerizzazione della governance sanitaria – Rete ospedaliera“. Il programma prevede di concludere la prossima settimana la discussione della proposta normativa e l’esame degli emendamenti in Quinta Commissione. La seduta del Consiglio, che vedrà la discussione in Aula del provvedimento e l’eventuale approvazione, è stata fissata per martedì 12 dicembre.

La Conferenza dei Capigruppo, inoltre, ha accolto la richiesta di audizioni sul tema della nuova normativa in materia di Polizia Locale. Questa mattina, infatti, a Palazzo dell’Emiciclo, sono stati ricevuti i rappresentanti regionali dell’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia (Anvu), Luca Montanari e Gianluca Silvestri, mentre in videoconferenza è intervenuto Walter Falzani, coordinatore per l’Abruzzo dell’associazione sindacale Csa Regioni Autonomie Locali. I sindacati hanno presentato diverse osservazioni in materia di formazione del personale, gradi di merito, uniformi e ulteriori dettagli tecnici di settore. Sospiri, in condivisione con i Capigruppo, si è reso disponibile a valutare una eventuale modifica alla normativa vigente.