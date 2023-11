I Parchi letterari una risorsa d’eccellenza nella promozione culturale per l’Abruzzo

Pescina 13 novembre I parchi letterari patrimonio d’Abruzzo è il tema del convegno in prpgramma a Pescina (L’Aquila)sabato prossimo 18 novembre ( ore 10,00) “iIParchi Letterari Abruzzesi celebrano un anno straordinario, che ha visto il varo della nuova Legge Quadro sulla Cultura, con il loro riconoscimento (art.37), come uno dei soggetti primari della sua promozione regionale”: così Mirko Zauri, Sindaco della Città di Pescina, che ospiterà l’importante incontro tra tutti i quattro Parchi Letterari Abruzzesi: dal “G.D’Annunzio”, al “B.Croce”, all”I.Silone” ed all'”Ovidio”, con la rete internazionale ed i vertici delle Istituzioni regionali, provinciali e locali, con gli altri soggetti promotori.

L’evento sarà aperto dalla proiezione del video: “Un parco tra natura e cultura”, e l’esibizione musicale a cura del coro “Il Narciso” di Rocca di Mezzo. Il Sindaco M.Zauri, sarà affiancato da Antonio Odorisio, Assessore alla Cultura e da tutti i colleghi promotori ,da G.Sipari di Pescasseroli, M.Moca di Raiano e A.Piccoli di Montenerodomo per il “B.Croce”, Gianni Di Cesare per il “G.D’Annunzio” e G.Di Piero per l”Ovidio”.

Gli altri soggetti co-promotori saranno tutti presenti, dai due Parchi Nazionali del Pnalm e della Maiella, con quello regionale del Sirente Velino, nonché le Riserve Naturali delle “Gole del Sagittario” e di “S. Venanzio”. Tutti attori protagonisti del grande tesoro storico, culturale e naturalistico, di quattro Parchi Letterari d’eccellenza, che intendono promuovere l’intero Abruzzo turistico, ricco di bellezze e di biodiversità uniche, a partire dalle splendide “Aree Interne” dell’Appennino centrale.

Queste sono state al centro altresì del Dossier “La Cultura non Spopola”, con il quale Pescina è stata finalista a “Capitale della Cultura 2025”, del Ministero della Cultura.

Dopo i saluti della Città di “Silone e Mazzarino” e quello di Stanislao De Marsanich, Presidente della rete internazionale dei Parchi Letterari (presente il coordinatore regionale M.Giannantonio). A seguire si avrà il contributo (in collegamento) di Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo e di Daniele D’Amario e Mario Quaglieri, i due Assessori Regionali delegati, rispettivamente alla Cultura ed al Turismo ed alle Aree Interne, Bilancio e Patrimonio.

Dopo questi saluti istituzionali seguiranno quelli dei sindaci o delegati, promotori, con Rosa Giammarco, Presidente d’ Italia Nostra di Sulmona – Castel di Sangro e poi Nicolò Giordano, Comandante del Gruppo Carabinieri-Forestali de L’Aquila. La mattinata vedrà altresì gli autorevoli interventi di Domenico Taglieri, Presidente della Fondazione Carispaq, sostenitrice dell’evento, della famosa scrittrice Dacia Maraini (in video) ed in ultimo di Francesco Sabatini, Presidente Onorario dell’Accademia della Crusca. I lavori saranno moderati dal giornalista Sergio Venditti. Nel pomeriggio alle ore 17 Concerto in onore di Santa Cecilia, con la Banda Musicale della Gendarmeria Vaticana e Circolo Musicale Banda “I Leoncini d’Abruzzo “

