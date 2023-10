Gianfranco Di Piero

Sulmona, 31 ottobre- Il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero nel corso della seduta di questa mattina ha revocato la Giunta municipale e rassegnato le dimissioni.

La decisione non ha sorpreso piu’ di tanto perché da mesi ormai a Palazzo San Francesco regnava un’aria di confusione, pasticci, polemiche sterili e poco utili alla città anche se negli ultimi 40 giorni le cose si sono complicate e anche per un galantuomo, colto, paziente,tollerante come il sindaco Di Piero tutto è diventato piu’ difficile e poco utile per Sulmona.

Ora ci sono venti giorni di tempo per cercare di ricostruire una forma di alleanza ma qualsiasi ipotesi questa sera appare poco praticabile perché i personaggi sono sempre gli stessi, i preconcetti ancora insuperabili,le idee scarseggiano perché la politica in questa città non esiste piu’ e l’incoerenza per gli attori di oggi è un fenemeno assai diffuso.

Oggi ha perso Sulmona e l’amarezza è ancora piu’ grande perché in una fase così delicata come quella che sta vivendo la nostra regione ed in particolare il territorio del centro Abruzzo dove tutti gli indicatori economici dall’occupazione, ai servizi, alle nuove povertà,ai trasporti gli amministratori comunicali della nostra città, maggioranza e opposizione, invece di preoccuparsi delle emergenze da affrontare, invece di incalzare la Regione a rispettare il nostro territorio così come avviene per altre realtà, continuano a “ macinare acqua”, a litigare, a fare capricci a praticare lo sport “ scanzati tu che…. mi ci metto io”.

Cosa accadrà ora? Francamente non crediamo possano esserci margini per ricostruire un progetto utile per Sulmona. Fra venti giorni lo capiremo meglio ma da quello che si puo’ immaginare non ci sono prospettive interessanti anche perché quelli che oggi hanno fatto capricci pur di dare fastidio non troveranno forme di solidarietà dai sulmonesi anche perché il clima elettorale in vista delle elezioni regionali di primavera si va scaldando e di cose da raccontare ce ne sono tante. Ma davvero parecchie