Legalità e territorio, una giornata speciale per Sulmona

Sulmona, 17 maggio-Una giornata intensa quella dedicata oggi al tema della legalità e del territorio, culminata con la premiazione di alunni e studenti che hanno aderito al bando di concorso del Comune di Sulmona.

Inaugurando la cerimonia, al Teatro Comunale Caniglia, il Sindaco Gianfranco Di Piero, ha espresso un pensiero grato e commosso alle tante persone, magistrati, forze dell’ordine, esponenti delle istituzioni e della società civile, che impegnano la propria vita, anche fino all’estremo sacrificio, per la legalità e la sicurezza.

Poi, ringraziando i dodici istituti cittadini che hanno partecipato al concorso e sottolineando come i lavori presentati in concorso siano frutto di intelligenza, sensibilità, preparazione ed espressione di valori, il Sindaco ha ricordato come la scuola non sia solo luogo di elevazione culturale dei giovani ma anche di formazione della coscienza civile.

Una cerimonia, nell’affollato Teatro Comunale Caniglia, alla quale hanno preso parte il Procuratore nazionale aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, Maria Vittoria De Simone e il Procuratore Capo della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Sulmona, Luciano D’Angelo. Tra le Autorità presente anche il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo.

Particolare interesse hanno suscitato gli interventi dei due magistrati e il loro dialogo con alunni e studenti, che ha preceduto il momento culminante della premiazione.

Un ringraziamento, ha commentanto a conclusione il sindaco Di Piero, al Comandante della Polizia Locale Domenico Giannetta, ai dipendenti del 4^ Settore e della Segreteria, ai i tecnici e al personale del Teatro Caniglia, ma soprattutto ai ragazzi delle scuole cittadine che hanno partecipato all’evento producendo elaborati di grande valore.