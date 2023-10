Luciano D’Amico domani a Sulmona

Sulmona, 20 ottobre– Luciano D’AMICO, candidato Presidente della coalizione “Abruzzo Insieme”, sarà a Sulmona all’iniziativa organizzata dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle nei locali di Palazzo Tabassi.

All’incontro saranno presenti la senatrice Gabriella DI GIROLAMO, i consiglieri regionali Francesco TAGLIERI, capogruppo in Regione, Giorgio FEDELE, Pietro SMARGIASSI, il coordinatore provinciale Attilio D’ANDREA e il consigliere comunale Angelo D’ALOISIO. Il dibattito pubblico e il confronto con tutti i presenti saranno moderati da Giuseppe Larosa, referente del Gruppo Territoriale “Sulmona – Valle Peligna”. L’appuntamento per attivisti, simpatizzanti e cittadinanza è fissato per le ore 17.00 di sabato 21 ottobre. Quella di Sulmona- fanno sapere dal Gruppo Territoriale M5S – sarà la prima di tante iniziative per raccontare ai nostri territori che è possibile voltare pagina rispetto alla disastrosa esperienza dell’attuale giunta regionale.

“Nell’incontro di sabato a Sulmona, e in quelle che seguiranno, metteremo al centro l’ascolto e il confronto con la nostra gente, per parlare di idee, programmi, obiettivi e discutere tutti insieme di futuro, in netta contrapposizione alla politica sorda e inefficace targata Marsilio e centrodestra. L’Abruzzo non merita di restare ai margini, con D’Amico può aprirsi una nuova stagione”, commenta Giuseppe Larosa. Alcuni problemi tecnici e le numerose richieste di partecipazione ricevute, ci hanno visto costretti a cambiare location, che non sarà più, come precedentemente previsto, a Palazzo dell S.S. Annunziata ma a Palazzo Tabassi in via Ercole Ciofano n. 44, scegliendo una sala più ampia al fine di potere ospitare i tanti che vorranno partecipare.