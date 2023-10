Appello di “Futur-A” per l’unità

Sulmona, 20 ottobre– Il Coordinatore di “Futur-A Confederazione Plurale” ha rivolto un appello a Enrico Di Giuseppantonio – Segretario Regionale “U.D.C.” Paolo Tancredi – Segretario Regionale “Noi con l’Italia” Andrea Gerosolimo – “Abruzzo Insieme” Gianluca Luminari – “Movimento Partite IVA unite” a costruire una forma di unità migliore in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali

“FUTUR-A esprime l’auspicio di una lista unitaria per le regionali tra U.D.C., Noi con l’Italia e civiche di riferimento sotto la sigla di “Noi Moderati”- scrive Giuliante- già utilizzata per sancire l’unità del centro nelle scorse elezioni politiche. L’accordo che si è trovato a livello nazionale con la costruzione di una “casa comune” non può non essere replicato sul piano locale.

É follia contrapporre al campo largo della sinistra il campo minimo del centro. Il mito incapacitante della “decrescita felice” ha già prodotto troppi danni nel passato per continuare ad essere teorizzato. FUTUR-A auspica il superamento di questa “opaca strategia” del divide et impera ed invita tutte le componenti del centro e le civiche di riferimento ad un’azione comune indispensabile per una presenza incisiva e vincente “