Arriva ora la “ Giornata ecologica regionale”: Verrecchia

Sulmona, 17 ottobre– “E’ istituita in Abruzzo la ‘Giornata ecologica regionale’ che si celebrerà annualmente la prima domenica di giugno”. Lo comunica il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Massimo Verrecchia, promotore della legge approvata nella seduta odierna. “ L’iniziativa – spiega il Consigliere – si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini abruzzesi ad una maggiore diffusione della cultura ambientale attraverso la promozione di azioni concrete, campagne di informazione e soprattutto di senso civico, a partire dal mondo scolastico.

La Giornata ecologica sarà realizzata direttamente dalla Giunta regionale o mediante progetti a regia regionale, coinvolgendo enti locali ed enti gestori di servizi ambientali, associazioni di protezione ambientale riconosciute dal ministero dell’Ambiente e istituti scolastici di ogni ordine e grado. Tra le numerose attività sulle quali, di volta in volta, si organizzerà la ricorrenza – prosegue Verrecchia – si annoverano la ripulitura di boschi, sponde di laghi e fiumi, di parchi e riserve di interesse locale, nonché di aree verdi sia di proprietà che destinate a fruizione pubblica, oltre ad eventi volti alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni a tema. Le sfide che il mondo sta affrontando in termini di clima e ambiente – precisa l’esponente FdI – impongono ovunque una sempre maggiore attenzione nell’ottica di migliorare il nostro rapporto con il pianeta e, in tal senso, l’istituzione di questa Giornata intende chiaramente accrescerne la consapevolezza. Per tali finalità – conclude Verrecchia – la Regione Abruzzo prevede 30 mila euro di contributo, per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025”.