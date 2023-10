La crisi al Gran Hotel ‘Palazzo San Francesco’

Dove si entra o si esce con grande disinvoltura mentre la città attende con pazienza

Sulmona, 9 ottobre La vicenda della crisi al Comune di Sulmona registra questa sera un nuovo colpo di scena,atteso per la verità già da qualche settimana negli ambienti politici cittadini piu’ attenti a quello che sta accadendo a Palazzo San Francesco.

Sette Consiglieri comunali delle diverse formazioni di minoranza Vittorio Masci, Salvatore Zavarella, Franco Di Rocco, Maurizio Proietti, Caterina Di Rienzo, Antonietta La Porta, Luigi Santilli hanno avanzato al Presidente del Consiglio comunale una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale in ordine al Finanziamento per lavori di adeguamento impiantistico ed antincendio del Liceo Classico Ovidio e Viariazione al piano triennale delle opere pubbliche, nonché in ordine alla crisi politica

In data 2 ottobre 2023, hanno scritto i sette consiglieri, Lei provvedeva, nella sua qualità, alla convocazione congiunta della 1^ e 3^ commissione consiliare perché si approvasse la Variazione al programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale 2023-2024, e conseguentemente si disponesse le variazioni di bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Il tutto finalizzato alla prosecuzione dei lavori di adeguamento impiantistico ed antincendio del Liceo Classico, in virtù dello schema di convenzione fra Provincia dell’Aquila e Comune di Sulmona, anche esso da approvare.

I consiglieri di minoranza per senso di responsabilità, attesa la urgente necessità di continuare i lavori in corso, pur consapevoli che la loro assenza non avrebbe assicurato il numero legale in ragione dei contrasti interni alla maggioranza che avevano portato numerosi consiglieri a non farne più parte, hanno assicurato la loro presenza garantendo che si deliberasse in merito al finanziamento che la Provincia provvederebbe ad erogare con conseguente prosecuzione dei lavori.

A distanza di una settimana, nonostante la sbandierata urgenza, non si è provveduto alla convocazione del Consiglio Comunale sul punto, e ciò per la intuibile ragione che la maggioranza non ha i numeri per governare ed il Sindaco dovrebbe provvedere, come assicurato nell’ultimo consiglio, a relazionare l’assise sul punto.

Ritenendo che lo stucchevole quanto poco edificante spettacolo offerto in questi giorni dalle consultazioni condotte dal Sindaco, con pronunciamenti di singoli consiglieri di maggioranza spesso contrastanti fra loro, non possa essere di nocumento e ritardo ad una attività amministrativa che le stesse componenti della maggioranza avevano rappresentato come urgente, i sottoscritti consiglieri comunali

Chiedono

ai sensi dell’art.37 comma 1 lettera c) la convocazione del Consiglio Comunale sul seguente ordine del giorno:

1) Variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e al relativo elenco annuale 2023 e 2024, e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024, come da proposta di Deliberazione di Giunta n.229 del 12.8.2023;

2) Finanziamento per lavori di adeguamento impiantistico ed antincendio del Liceo Classico Ovidio. Approvazione schema di convenzione tra Provincia dell’Aquila e Comune di Sulmona, come da proposta di Deliberazione di Giunta n.2557 del 1.9.2023;

3) Crisi politica all’esito delle consultazioni dei gruppi e consiglieri svolte dal Sindaco e determinazioni.