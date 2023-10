Mercoledì 11 ottobre  la Camerata Musicale Sulmonese riparte ( ore 17,30) con un concerto speciale 

Sulmona, 9 ottobre- Con un concerto straordinario, fuori programma e a ingresso libero, ha inizio la 71a stagione della Camerata Musicale Sulmonese al Teatro Comunale “M.Caniglia” mercoledì 11 ottobre ore 17.30.

L’Orchestra d’archi ucraina, con un organico di 20 elementi, Kyiv Virtuosi diretta dal M° Dmitry Yablonsky e al pianoforte il solista Behzod Abduraimov, propongono un programma accattivante con musiche di Vivaldi (Concerto per quattro violini in si minore RV 580, 10), Mozart (Divertimento in si bemolle maggiore KV 137) e Alexey Shor (Concerto per pianoforte e orchestra n.1, re minore).

Programma

Antonio Vivaldi

Concerto per quattro violini in si minore RV 580, 10

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento in si bemolle maggiore KV 137

Alexey Shor

Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, re minore