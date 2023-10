La XII edizione del Premio Nazionale di poesia in dialetto ‘Vittorio Monaco’ davvero un successo

Il prof. Vittorio Monaco

Sulmona, 4 ottobre- È Gigi Angeli di Palau, SS, il vincitore della XII edizione del Premio Nazionale di Poesia in Dialetto VIE DELLA MEMORIA – VITTORIO MONACO, promosso dallo SPI CGIL Abruzzo e Molise insieme al Centro Studi e Ricerche Vittorio Monaco, che si è tenuto a Colledara (TE) sabato scorso, in onore del poeta Fedele Romani, e che quest’anno ha fatto registrare la straordinaria partecipazione di 100 concorrenti da 17 regioni.

Angeli, 82 anni, ha partecipato con poesie in sardo logudorese . “Denunciando la distruzione della sua terra, che «dall’antico connubio con il mare / aveva partorito chiari sentieri / per proficui destini… da percorrere», l’oblio del mondo contadino, del quale restano «sguardi sperduti [che] chiedono alla fiamma, che per pietà, non si spenga», l’avanzata del progresso che procede in modo scellerato, plasmando «a nuovo la società / digiuna di “saggezza” da impiegare», l’autore dimostra un discorso poetico lucido e coerente.”, si legge, fra l’altro, nelle motivazioni della Giuria.

Il secondo Premio è andato a Ezio Savoi, di Cembra Lisignago (TN) ; Il terzo Premio a Redaelli Giulio di Albiate (MB). Floredana De Felicibus di Atri vince il Premio Città di Colledara, mentre a Claudio Caldarelli va il premio Speciale SPI CGIL Teramo per l’intensità con cui ha trattato il tema delle morti sul lavoro, di drammatica attualità. Sono infine stati SEGNALATI dalla giuria: Fabio Franzin di Motta di Livenza(TV); Francesco Indrigo di san Vito al Tagliamento(PN); Grazia Scuderi di Catania; Bruno Zannoni di Ferrara; Renzo Iacobucci di Como (dialetto di Sessa Aurunca).

La cerimonia di premiazione si svolta nell’aula consiliare del Comune di Colledara stracolma di poeti e pubblico che con attenzione hanno ascoltato gli autori recitare le loro poesie . I lavori sono stati aperti dal coordinatore del premio Mimi D’Aurora che ha ricordato le origini e la natura del Concorso, seguito dai saluti di Simone Tulli, in sostituzione del sindaco, a seguire i saluti del Presidente del CSR V. Monaco, Bruno Di Bartolo, e del Segretario Generale SPI CGIL Abruzzo e Molise, Antonio Iovito. Marco Del Prete, segretario della Giuria e vice-Presidente del CSR V. Monaco, ha ricordato l’opera e la figura di Fedele Romani. Il Presidente Marcello Teodonio ha condotto la parte ufficiale della premiazione ricordando Cosimo Savastano e Nicola Fiorentino , autorevoli componenti della Giuria scomparsi nel corso del 2022. Andrea Giampietro, Annalisa Barrasso e Filomena Monaco, componenti della Giuria, hanno letto le motivazioni ed i testi in italiano, e Michele Avolio ha arricchito l’evento con le sue canzoni.

La prossima edizione si terrà a Caste di Sangro (AQ) in onore del grande poeta, storico e critico d’arte Cosimo Savastano, in collaborazione col Comune.