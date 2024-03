Enogastronomia: De Rerum Natura evento con i produttori del territorio

Giovedì 29 marzo l’evento per promuovere la produzione enogastronomica del territorio presso il ristorante San Filippo 63 in piazza Garibaldi a Sulmona

Si terrà giovedì 28 marzo a partire dalle ore 20.00 a Sulmona, presso il ristorante San Filippo 63, l’evento organizzato dall’associazione “De Rerum Natura” che mira alla valorizzazione e alla promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. L’Associazione in collaborazione con lo Chef Alberto Di Placido proporranno un menù a Km0 con il coinvolgimento delle aziende locali. Durante la cena il Presidente Paolo Casalvieri illustrerà al pubblico da dove e come nascono le pietanze. Non solo, Casalvieri promuoverà i giovani imprenditori abruzzesi che, con tanto coraggio, hanno investito sulla restanza.

L’Azienda Agricola Ciccone accompagnerà le cena con i suoi vini: il Pilatum, lo spumante metodo classico; il Pretonico, Abruzzo Montonico DOP; il Kanat Cerasuolo d’Abruzzo DOP. L’Azienda Agricola Alla Casa Vecchia servirà la cipolla bianca piatta al mosto cotto. La starup ittica Cruditè di Pescara garantirà allo Chef Alberto Di Placido la materia prima pesce presente nel menù. La Macelleria Ventresca di Sulmona si occuperà delle pietanze legate alla carne. La Dolce Bottega di Pacentro avrà l’onere di chiudere la cena con i dolci e, infine, non potranno mancare gli amari artigiani di Cutina Liquori.