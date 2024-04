Fermiamo il bullismo e il cyberbullismo 

𝐈𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐨 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨 “𝐅𝐞𝐫𝐦𝐢” 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐮𝐞 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐚𝐝 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐢𝐟𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐥 𝐭𝐞𝐦𝐚

Sulmona, 11 aprile– Il Polo Scientifico tecnologico “Fermi”, da sempre attento a sensibilizzare i nostri giovani, promuovendo consapevolezza e diffondendo informazioni, e ad orientarli verso comportamenti rispettosi e solidali, ha organizzato per le giornate del 15 e 16 Aprile una serie di attività volte alla prevenzione e alla lotta al Bullismo e al Cyberbullismo.

Gli studenti delle prime classi vedranno il recentissimo film “Neve” e saranno coinvolti in un dibattito guidato presso il Cinema Pacifico, Lunedì 15 Aprile, coordinati dalla referente d’Istituto per il Bullismo prof. Annalisa Barrasso e dalla psicologa Dott.ssa Silvia Sestini

Martedì 16 Aprile sarà ospite del nostro Istituto, per l’intera giornata, Stefano Rossi, psicopedagogista, scrittore di saggi per figli e genitori, che con il suo “metodo Rossi” ormai da anni gira per le scuole italiane e forma insegnanti e adulti.



Al mattino dialogherà con gli studenti, presso l’aula Magna del Liceo Scientifico e dirà loro come “disobbedire al Bullismo e al Cyberbullismo”; al pomeriggio parlerà ai genitori, presso l’aula Magna “Falcone e Borsellino” di Pratola.

Introdotto dalla Dirigente Scolastica Luigina D’Amico, Stefano Rossi dedicherà a tutti i Genitori del nostro Polo una delle sue coinvolgenti discussioni sulle difficoltà ed i problemi degli adolescenti in crescita, indicando strade e soluzioni concrete fondate soprattutto sull’empatìa e la conoscenza dei risvolti emotivi ed interiori dei nostri giovani. L’intervento, dal titolo “Le ali fragili dei nuovi adolescenti”, sarà il primo di un progetto che vedrà ancora in prima linea il nostro Istituto, con la collaborazione di partner ed esperti esterni.Perché solo insieme si può costruire un sistema di integrazione sociale inclusivo e solidale.