Abruzzo:La Commissione Affari costituzionali incontra le Università

Chieti, 4 ottobreSi svolgerà lunedì prossimo, 9 ottobre 2023, presso l’Aula 31 del Campus di Pescara dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, l’incontro sul tema “Articolo 9 della Costituzione – La tutela dell’ambiente”.

L’evento rientra nell’ambito dei “Dialoghi sulla Costituzione”, organizzati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati per celebrare il 75° anniversario della entrata in vigore della Costituzione Italiana. In questo che è il secondo dei sei appuntamenti de “La Commissione Affari costituzionali incontra le Università”, il Presidente della Commissione parlamentare, l’on Nazario Pagano, e due componenti della stessa, dialogheranno sul tema “Articolo 9 della Costituzione – la Tutela dell’ambiente” con il Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia, e due docenti dell’Ateneo, il professor Stefano Civitarese Matteucci, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, ed il professor Stefano Trinchese, ordinario di Storia contemporanea nonché Direttore della Scuola di Studi umanistici. Per partecipare da remoto all’incontro, che sarà trasmesso in diretta streaming su webtv.camera.it, è prevista l’iscrizione al link rinvenibile alla pagina www.unich.it dedicata all’evento.– Il ciclo dei “Dialoghi sulla Costituzione” organizzati dalla Commissione parlamentare si è aperto il 28 settembre scorso all’Università Luiss Guido Carli e, dopo quello alla “d’Annunzio” di lunedì 9 ottobre, farà tappa alla Statale di Milano, all’Alma Mater Studiorum di Bologna e alla “Federico II” di Napoli per concluderai a “La Sapienza” di Roma.

“La “d’Annunzio” – commenta il Rettore, Liborio Stuppia – è giustamente orgogliosa di ospitare e di essere protagonista di questo importante evento di rilievo nazionale. La scelta fatta dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, della quale ringrazio cordialmente il suo presidente, l’on. Nazario Pagano, colloca infatti la “d’Annunzio” tra i sei grandi Atenei d’Italia annoverati in questo ciclo di incontri. Questi dialoghi – conclude il Rettore Stuppia – oltre a celebrare egregiamente i 75 anni dalla entrata in vigore della Costituzione italiana, hanno un valore specifico particolare perché riportano al centro del dibattito e delle riflessioni accademiche i grandi temi che la nostra Carta costituzionale ha individuato quali cardini del nostro vivere civile, come l’ambiente oggetto dell’incontro del 9 ottobre prossimo”.