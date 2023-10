Linea Pescara-Roma: Scoccia replica a Di Girolamo

Sulmona, 2 ottobre– Quanto espresso dalla senatrice Di Girolamo e’ privo di ogni fondamento. Non si capisce quali siano state le sue fonti, tanto che la stessa TUA ha già provveduto a smentire ufficialmente che non ci sia la fermata di Sulmona per il treno veloce Pescara – Roma.

Come già più volte affermato dal presidente Marsilio, che tiene molto al rilancio di questo collegamento ferroviario, la stazione di Sulmona rappresenta uno snodo importante perché raccoglie non solo tutti i viaggiatori dell’area peligna, ma anche quelli che arrivano da L’Aquila.

Se la senatrice Di Girolamo prima di produrre notizie false si informasse eviterebbe di seminare preoccupazioni inutili verso tutti i cittadini del territorio. Riuscire a creare un miglior collegamento con la capitale, più veloce e funzionale rappresenta per l’intera area peligna un momento di forte crescita”. Lo ha dichiarato la consigliera regionale Marianna Scoccia