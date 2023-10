I percorsi di CNA Turismo Abruzzo al TTG di Rimini

Sulmona,3 Ottobre – Venti percorsi organizzati da dieci imprese. E’ l’offerta che CNA Turismo Abruzzo porterà all’attenzione delle centinaia di operatori internazionali presenti all’edizione 2023 del TTG Travel Experience, la grande kermesse dedicata alla vacanza attiva e al turismo esperienziale in programma alla Fiera di Rimini dall’11 al 13 ottobre prossimo.

L’iniziativa, che abbraccia l’insieme del territorio regionale coinvolgendo sia i tratti più significativi della costa che le zone interne con le loro bellezze naturali, con gli eremi, i castelli e i centri storici di maggiore suggestione, sarà presentata questa mattina, martedì 3 ottobre a Pescara, nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10,30 nella sede regionale di CNA Abruzzo, in via Cetteo Ciglia 8.

Vi prenderanno parte – alla presenza degli operatori coinvolti nel progetto – il presidente e il coordinatore di CNA Turismo Abruzzo, Claudio Di Dionisio e Gabriele Marchese, oltre al direttore regionale della CNA, Graziano Di Costanzo.

Protagonisti dell’offerta – che vedrà anche lo svolgimento di un post tour nel territorio di Scanno – insieme ai territori più direttamente coinvolti, tra cui la Costa dei Trabocchi, area del Cerrano e del Borsacchio, Gran Sasso e Majella, la città dell’Aquila e Scanno – sono i diversi modi in cui oggi si può articolare in Abruzzo un’offerta turistica ricca e variegata a misura di chi cerca la vacanza attiva.

Dunque trekking e bicicletta, ma anche kayak e canoa, senza dimenticare le emozioni che può offrire una escursione sulle carrozze dei treni storici: le proposte, davvero a 360 gradi, spaziano fino all’avvistamento degli animali, alla fotografia e all’arte del tombolo, senza ovviamente tralasciare le golosità che la cucina regionale sa offrire con la sua qualità e le sue prelibatezze.