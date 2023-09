Pratola : Tedeschi entra a far parte della Segreteria regionale Pd

Sarà Responsabile Dipartimento SNAI (Strategie Nazionali Aree Interne).

Pratola Peligna, 19 settembre- Il Consigliere Comunale Pd Mattia Tedeschi farà parte della Segreteria Regionale Pd come Responsabile Dipartimento SNAI (Strategie Nazionali Aree Interne).

Come Segretario del circolo Pd di Pratola non posso che esprimere grande soddisfazione per questa scelta, ringrazio a nome di tutti i componenti del circolo il Segretario Pd Regionale Daniele Marinelli.

L’incarico è gravoso ma le idee sono tante, è una importante occasione di crescita, di formazione e di partecipazione politica attiva, sono certa che Mattia darà un prezioso contributo! Congratulazioni Mattia da parte di tutti Noi! Il Segretario di Circolo Laila Coccovilli