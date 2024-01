Intanto mercoledì a Sulmona arriva Luciano D’Amico

Sulmona, 8 gennaio- Manifestazione elettorale della Coalizione ‘Patto per l’Abruzzo’ guidata dal prof. Luciano D’Amico che comprende oltre al Pd,M5S, Italia Viva, Azione, Demos, ed altri per la conquista di Palazzo dell’Emiciclo sede del Consiglio regionale è in programma per il pomeriggio di mercoledì 10 gennaio a Sulmona presso il Cinema Pacifico alle ore 18,30.

Al centro dell’incontro un tema di indubbio interesse “ le sfide del Centro Abruzzo: Sanità, infrastrutture, sviluppo economico”. Un’occasione utile per i sulmonesi e l’intero territorio che avranno così la possibilità di riflettere attorno alle reali esigenze di una realtà troppo spesso dimenticata negli ultimi anni e relegata ai margini della politica abruzzese e soprattutto verificare i risultati conseguiti in questa legislatura che sta per concludersi

Infatti mai come in questa esperienza c’è stata così poca attenzione per la nostra città da parte della Regione, quindi c’è una necessità importante per il Centro Abruzzo di recuperare un ruolo preciso con le prossime elezioni del 10 marzo e la presenza del prof D’Amico che vorrà illustrare le sue strategie che intende portare avanti è sicuramente un buon segnale