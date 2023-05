Autonomia differenziata, le Organizzazioni sindacali ed altre Associazioni si muovono

– giovedì conferenza stampa a L’Aquila-

Sulmona, 30 maggio– Le organizzazioni regionali abruzzesi: Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, CGIL, UIL, ANPI, ARCI, DEMOS, Legambiente, ALI e Associazione Antonio Gramsci – Abruzzo hanno organizzato una conferenza stampa regionale per il giorno 1° giugno 2023 alle ore 11,30 presso la sede regionale della CGIL in via Via G. Saragat s.n.c. Nucleo Industriale di Pile n. 108, L’Aquila al fine di illustrare alla stampa caratteri, forme e tempi di un evento regionale in preparazione sul tema“Il progetto governativo di autonomia differenziata.Principi costituzionali e autonomia nascosta”.

L’iniziativa,hanno spiegato i promotori, considerando che è stato di recente avviato al Senato l’iter parlamentare relativo al disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata dopo essere stato approvato dal Governo;dato atto che contro questo orientamento politico da tempo si sono mosse molte forze sociali (fra cui le scriventi a livello regionale e nazionale) e diverse forze politiche che in esso vedono un attacco senza precedenti ai principi costituzionali di unitarietà della Repubblica, di eguaglianza sostanziale fra i cittadini e di solidarietà; atteso che contro questo progetto il CDC ha proposto un progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione al fine di ostacolare in radice il progetto Calderoli;tenuto conto che si è conclusa la raccolta delle firme per la presentazione della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare superando più del doppio il numero minimo di firme necessarie su tutto l territorio nazionale;visto il grande movimento sviluppatosi prevalentemente nel sociale,