Sulmona: domani manifestazione culturale in onore di Celestino V^

L’iniziativa promossa dalla Confraternita Santa Maria di Loreto-

Sulmona, Chiesa di Santa Maria della Tomba

Sulmona,6 settembre- La Confraternita di Santa Maria di Loreto in Sulmona ha organizzato per domani, giovedì 7 settembre (ore 17,30) una manifestazione culturale per onorare la figura e l’opera di Celestino V, straordinario uomo e di cristiano particolarmente caro al popolo di Sulmona e alla comunità peligna nel cui territorio si svolse la sua straordinaria attività della quale è superba testimonianza la monumentale Abbazia Celestiniana in Sulmona.

Giovedì 7 settembre dopo la deposizione di un omaggio floreale al monumento di Celestino V che sorge lungo Corso Ovidio e dopo i saluti del Priore Sandro Di Paolo, del sindaco della città Gianfranco Di Piero, dell’avv. Lando Sciuba, del Presidente dell’Associazione Celestiniana Giulio Mastrogiuseppe, del cappellano Ramon Peralta e di Sua Eccellenza Vescovo Mons. Michele Fusco nella Chiesa di Santa Maria della Tomba, il prof. Alberto Tanturri Professore Ordinario di Storia moderna nell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano parlerà sul tema “Le Istituzioni ecclesiastiche nella Sulmona dell’età moderna” con letture di Sabrina Giangrande.