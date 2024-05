Gdf l’Aquila: visita ai Musei Vaticani di oltre 300 finanzieri d’Abruzzo

Sulmona,7 maggio-Oltre 300 finanzieri appartenenti al Comando Regionale Abruzzo ed ai Reparti dipendenti di tutte le province abruzzesi, nonché in servizio presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, si sono recati a Roma, unitamente ai propri familiari, per visitare i Musei ed i Giardini Vaticani, la Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro. Hanno partecipato anche numerosi iscritti alle Sezioni abruzzesi dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

L’evento, organizzato dal Comando Regionale, si inserisce all’interno delle iniziative di protezione sociale volte ad accrescere il benessere del personale, in un anno – quello in corso – in cui le Fiamme Gialle festeggiano il loro 250° Anniversario. L’adesione è stata ampia e sentita tra i militari di ogni ordine e grado e delle loro famiglie.

Presente il Comandante Regionale, Generale di Brigata Germano Caramignoli, che ha reso possibile l’organizzazione della visita come prezioso momento di aggregazione tra gli appartenenti alla “famiglia” della Guardia di Finanza.

Grande l’entusiasmo riscosso tra i partecipanti i quali hanno voluto dedicare una giornata alla cultura e all’arte sacra, riconosciute come strumento universale di dialogo e di pace tra i popoli e le diverse religioni. I visitatori hanno infatti potuto ammirare opere di inestimabile valore e di ineguagliabile bellezza quali gli affreschi di Michelangelo, Pietro Perugino, Sandro Botticelli; le Stanze di Raffaello; la Galleria delle Carte Geografiche; la Pinacoteca con i dipinti di Giotto, Leonardo da Vinci, Raffaello e Caravaggio; i Giardini del Papa e molto altro ancora.