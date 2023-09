Sulmona: atletica, anche i campionati regionali di sabato e domenica parlano nel segno dell’Amatori Serafini

Sulmona,5 settembre Il weekend passato ha registrato la presenza di oltre 400 atleti provenienti da tutto l’Abruzzo per partecipare a Sulmona ai Campionati regionali individuali e di società.

La manifestazione affidata dal Comitato regionale FIDAL all’ASD Amatori Atletica Serafini è servita ai tecnici della struttura per individuare gli atleti da convocare ai prossimi campionati Italiani “cadetti/ e” in programma il 7 e 8 ottobre .

L’appuntamento di Sulmona ha anche dato le necessarie indicazioni in quanto i risultati che sono arrivati nelle due giornate hanno riproposto, per gran parte dei partecipanti, le qualità che i migliori avevano già evidenziato nei mesi precedenti. Questa considerazione fa capire che gli atleti dell’Amatori Serafini, anche in questo importante appuntamento di sabato e domenica hanno dimostrato di guadagnare la fiducia dei tecnici ed entrare a pieno diritto nella formazione abruzzese che, appunto, prenderà parte agli italiani.

Nell’elenco delle migliori prestazioni ottenute dagli atleti sulmonesi vanno considerate quelle di Simone Ottaviani, vincitore dei m 100 ostacoli in 14”06, Matteo Tiriticco nel peso ( 12.94), Lorenzo Sito nell’alto( 1.72) . Nella velocità Sito e Matteo Di Felice hanno raggiunto rispettive seconde posizioni con 9”60 e 9”68 . Stupenda la prova nei 300 ostacoli per Riccardo Carrozza che si è classificato al secondo posto con il tempo di 44”24 dimostrando di essere un atleta in crescita in questa specialità. Anche Ilaria Ranalli ha guadagnato il secondo posto nei m 80 (10”95) e nei m 300 ( 44”92)dove ha affrontato per la prima volta questa distanza. Secondo posto anche per Susanna Antonelli nel peso (8.64) .

Altri risultati: Lisa Cagnone, Maria Elezi, Matilde Valente, Giorgia Portaluri, Sofia Carnevale.

Cristian D’Abenzio.

Al termine delle gare sei atleti dell’Amatori sono stati convocati ad Camerino per un raduno di controllo che precede i campionati nazionali di ottobre.