Sulmona: sabato la presentazione del libro “Gli Inzaghi fratelli  nel pallone”

Sulmona, 6 settembre– Si svolgerà sabato 9 settembre, alle ore 18:00, all’interno del suggestivo scenario del cortile del Complesso della SS. Annunziata, la presentazione del libro “Gli Inzaghi: fratelli nel pallone” (Diarkos, 2023), scritto dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Francesco Pietrella. Il libro è un concentrato di scrittura, minuzioso lavoro giornalistico e passione per il calcio, i suoi protagonisti e anche quei profili in secondo piano che recitano la parte di Carneade ma senza i quali non sarebbe possibile raccontare le storie di sport, assemblare le tesse del puzzle e incorniciare le carriere dei grandi campioni. Protagonisti sul campo e in panchina, Filippo e Simone.

Il primo divenuto leggenda con il rossonero del Milan, con cui ha vinto due Champions League, firmando una doppietta nella finale di Atene del 2007 contro il Liverpool, in un remake del thriller di Istanbul.

Simone, invece, si è prima cucito sul petto lo scudetto con la maglia della Lazio, per poi prendere le redini della panchina biancoceleste, prima del passaggio all’Inter nell’estate del 2020. Tra biancoceleste e nerazzurro, Simone ha messo in bacheca quattro supercoppe italiane e tre Coppe Italia, sfiorando la Champions League tre mesi fa, perdendo in finale contro il Manchester City. Proprio Simone, nel suo cammino, ha spesso incrociato l’Abruzzo, sede di ritiri estivi quando allenava le giovanili laziali che hanno anche giocato contro la Juniores del Sulmona Calcio nell’estate 2013, sul campo di Rivisondoli.

A dialogare con l’autore saranno i giornalisti Valerio Di Fonso e Michele De Blasis. L’evento è patrocinato dal Comune di Sulmona, in collaborazione con la testata giornalistica “IlGerme” e la libreria “SusiLibri”. Francesco Pietrella, nato a Roma nel 1993. Laureato in Scienze Politiche, da giovanissimo segue la Lazio per il sito Gianlucadimarzio.com. Ex collaboratore di Sky Sport e Cronache di Spogliatoio, è giornalista professionista dal 2021 dopo aver frequentato la scuola di giornalismo “M. Baldini” della Luiss “Guido Carli”. Dal 2019 scrive per la Gazzetta dello Sport. Nel 2022 vince il premio USSI come miglior giornalista sportivo under30″.