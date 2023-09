“Storie di deportazione e di resistenza. Rocco Di Pillo – Vittorio Mondazzi”. Se ne parla venerdì a Sulmona

Sulmona, 7 settembre- L’Archivio di Stato dell’Aquila con la Sezione di Sulmona celebra gli 80 anni dall’armistizio con un incontro dal titolo “Storie di deportazione e di resistenza. Rocco Di Pillo – Vittorio Mondazzi”.

I due cittadini di Pratola Peligna, Rocco Di Pillo, deportato a Flossenbürg, e Vittorio Mondazzi, ucciso mentre sosteneva la resistenza iugoslava, sono stati ricordati in due preziosi volumi che saranno il punto di partenza per la narrazione del destino personale dei due pratolani, contestualizzato, attraverso un sapiente uso delle fonti, nella storia generale, restituendo una dettagliata descrizione della vita nel campo di Flossenbürg e dell’organizzazione del sostegno italiano alla resistenza iugoslava.

Partecipano Francesco Sabatini, Presidente emerito dell’Accademia della Crusca, Carlo Fonzi, Presidente dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea, e gli autori Riccardo Lolli, Edoardo Puglielli, Davide Adacher. L’incontro sarà l’occasione per visitare la mostra documentaria sul tema dei bombardamenti che hanno interessato la città di Sulmona, inaugurata il 27 agosto in occasione dell’anniversario del bombardamento della

Stazione ferroviaria e aperta fino al 20 settembre.

Archivio di Stato dell’Aquila, Sezione di Sulmona Viale S. Antonio 30, Sulmona 8 settembre, ore 16,30.

Visita mostra documentaria

27 agosto – 20 settembre, dal lunedì al venerdì, ore 8,30-15,30″.