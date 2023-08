Sulmona: sospensione temporanea parcheggio di Santa Chiara

Sulmona,10 agosto– Con ordinanza sindacale contingibile ed urgente, adottata in data odierna, il Sindaco Gianfranco Di Piero, come atto dovuto ed a seguito di disposizione vincolante formulata dai Vigili del Fuoco, ha sospeso temporaneamente l’attività del parcheggio interrato di Santa Chiara che necessita di lavori di manutenzione.

Al fine di ridurre al massimo i disagi a residenti e turisti, nonché di garantire la migliore fruibilità del centro storico, è in corso di predisposizione un servizio navetta gratuito che farà la spola da Piazzale Di Bartolomeo a Piazza Garibaldi nelle giornate di mercoledì e sabato – giorni di svolgimento del mercato cittadino, che si aggiungerà ai servizi di trasporto pubblico locale, già attivi nella stessa tratta .

Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 08.00 alle ore 14.00, con partenza ogni 10 minuti.

Il parcheggio sarà a disposizione degli utenti per il ritiro delle vetture presenti all’interno dell’autorimessa fino alla giornata di domenica; successivamente sarà garantito un servizio a richiesta mediante telefonata al n. 3477580038.

“Ho firmato il provvedimento alla luce delle disposizioni impartite, come atto dovuto e nel rispetto delle norme vigenti. Dopo un’intensa giornata di interlocuzioni con dirigenti e funzionari, in considerazione anche del momento di massimo afflusso di turisti in Città, mi sono subito attivato per contenere possibili disagi e mettere in campo ogni utile iniziativa per garantire un’ampia area di parcheggio alternativa ed un comodo accesso nel centro storico cittadino. Monitorerò con attenzione le attività che gli uffici dovranno porre in conseguenza dell’ordinanza adottata”. Lo ha dichiarato il Sindaco Gianfranco Di Piero.