Amministrative: in corso lo scrutinio. Primi risultati

Sulmona, 15 maggio- Mentre continuano le operazioni di spoglio nei 31 Comuni abruzzesi dove si è votato per l’elezione del nuovo sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale arrivano i primi risultati. Nei due comuni del Centro Abruzzo ( Scanno e Bugnara) nessuna sorpresa perché i pronostici della vigilia sono stati confermati.

A Scanno vince la lista “Scanno è di Tutti” – con il candidato sindaco Candidato Sindaco Giovanni Mastrogiovanni. che ha ottenuto 802 voti (68,5%), la lita “Scanno Futura” – con il Candidato Sindaco Fernando Ciancarelli ha ottenuto invece 368 voti (31,5%). A Scanno i votanti sono stati 1195 ( 65,4%).

Il nuovo Consiglio comunale sarà così composto: Giovanni Mastrogiovanni ( sindaco);Consiglieri

Giuseppe Marone , Armando Ciarletta , Marco Giansante , Andrea Spacone , Cesidio Giansante , Cristian Pace , Tiziana Di Marco .Minoranza: Fernando Ciancarelli, Antonietta Gentile , Antonio Silla .

A Bugnara eletto sindaco Domenico Taglieri

A Bugnara il nuovo sindaco sarà Domenico Taglieri alla guida della lista “ Patto per Bugnara” ha ottenuto 542 preferenze, mentre lo sfidante Alessandro Manzoli con la lista “ Cittadinanza attiva” ha ottenuto 118 voti. Si è arrivati al voto anticipato per la morte del sindaco Giuseppe Lo Stracco avvenuta nei mesi scorsi. Taglieri che in passato è stato già sindaco del centro peligno attualmente rivestiva l’incarico di Vice sindaco ed ha maturato in questi anni la sufficiente esperienza per guidare il paese, comune del cratere sismico e proagonista da qualche tempo di un significativo sforzo nei settori della cultura e della promozione turistica. Nella nuova Assemblea civica figurano molti giovani. “Un bel segnale, hanno commentato in molto,che spinge a ritenere che il lavoro del prossimi mesi sarà di indubbio interesse)

Il nuovo Coniglio comunale sarà così composto

Domenico Taglieri ( sindaco),Consiglieri Michele Stinziani,Berardi Matteo,Annalisa Ferrante,Leandro Lo Stracco,Maurizio Lo Stracco,Marianna Nolfi,Matteo Ventresca;Minoranza Alessandro Manzoli, Silvia Casasanta, Aurelio Bernardi.

Gli altri comuni della provincia dell’Aquila

A Lucoli eletto sindaco Michelangelo Peretti (192 voti) ha battuto Maurilio Cordeschi, 192 voti e Angelo Valente, 1 voto

A San Benedetto dei Marsi eletto sindaco Antonio Cerasani con 1583 voti che ha battuto lo sfidante Tony Gabriele Mastrodicasa 876 voti ;

A Oricola è stato rieletto sindaco Antonio Paraninfi che ha ottenuto 679 voti Luigi Marianelli, lo sfidante, invece ha raggiumto 37 voti;

-Barete, eletto sindaco Claudio Gregori, con 228 voti. Ha battuto Alfredo Cervelli, che ha preso 212 voti. Un solo voto o zero voti per gli altri ininfluenti quattro candidati.

A Castellafiume Giuseppina Perozzi è stata riconfermata sindaco.Unica candidata in corsa aveva già superato ieri sera il quorum del 40% dei votanti;

– Massa d’Albe schiacciante vittoria di Nicola Blasetti, con 826 voti Lo sfidante Domenico Mancini ha preso 37 voti

A Bussi vince ancora Salvatore Lagatta

A Bussi sul Tirino,uno dei centri più’ grossi della provincia di Pescara impegnati nella competizione elettorale per ul rinnova del Consiglio Comunale, è stato rieletto sindaco , Salvatore Lagatta, con 914 voti ha battuto Carmine Di Carlo, che ha preso 779 voti

( segue)