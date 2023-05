  Sulmona: manutenzione straordinaria delle strade, si parte

Sulmona, 5 maggio- Con delibera approvata nella giornata di ieri la Giunta ha impegnato la somma di 116.107,66 euro per la riparazione delle strade che venerdi prossimo, 12 maggio, saranno attraversate dal Giro d’Italia.

L’Assessore comunale al Bilancio Katia Di Marzio

Le strade interessate dal Giro d’Italia saranno oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, già programmati dall’Amministrazione comunale, in un progetto complessivo di rifacimento del manto stradale delle vie cittadine, per il quale è stata già prevista la somma di circa un milione di euro.

Gli interventi, che saranno effettuati già nelle prossime settimane, oltre quelli in occasione del Giro, riguarderanno le seguenti strade: viale Togliatti, via Papa Giovanni XXIII, via Pola, viale Patini, viale Repubblica, via S.Rufino.

“Nonostante l’esiguità delle somme a disposizione, abbiamo deliberato interventi urgenti, per sopperire alle necessità immediate dovute al passaggio del Giro d’Italia. La somma stanziata al riguardo è stata stralciata da un progetto più ampio di manutenzione straordinaria delle strade, che investirà un numero più consistente di tratti stradali della Città, che necessitano di interventi”. Lo ha dichiarato l’Assessore al Bilancio, Katia Di Marzio.