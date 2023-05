“EU Digital Sulmona” per   Celebrare la Festa dell’Europa il 10 maggio 2023 

Sulmona, 5 maggio– L’evento, che si terrà presso la Sala Ciampa dell’Ente Parco Nazionale della Maiella in Via Badia, 28 a Sulmona in modalità mista (in presenza e online) a partire dalle ore 10:30, vedrà la partecipazione di Istituzioni locali, regionali ed europee.

L’evento prenderà avvio con la celebrazione della Festa dell’Europa, ricordando la storica Dichiarazione Schuman, verrà presentato l’Anno Europeo delle Competenze (che sarà lanciato dalla Rappresentanza della Commissione europea il 9 maggio) ed esposte le seguenti tematiche:

– Programma GOL (Garanzia di occupabilità per i Lavoratori), politiche attive del lavoro e della formazione

– fondo nuove competenze

– possibilità occupazionali in seno alle start up – Innovazione digitale e Intelligenza Artificiale

Sarà previsto un collegamento online all’evento, visualizzabile in streaming sui social dello Europe Direct Maiella (Facebook, Twitter e Instagram).

L’incontro è accreditato all’Ordine dei commercialisti di L’Aquila.