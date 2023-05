Sulmona:  aree di sgambamento per cani, finalmente qualcuno si muove

Il problema apparentemente di scarso interesse è invece fortemente avvertito dalla comunità locale. Anche perché il disordine nella gestione del fenomeno non giova alla buona immagine della città.Ora il Consigliere comunale Angelo Aloisio (M5S) ha preso carta e penna ed ha scritto all’Assessore ai LL. PP per sapere ( ma anche per far conoscere a tutti) cosa sta facendo in proposito. E in una città dove la politica fa solo chiacchiere qualcuno che lavora per risolvere i problemi è davvero un bel segnale.

Nella foto Angelo Aloisio ( al centro) insieme all’Assessore D’Andrea

Sulmona,3 maggio- Il fenomeno è vecchio e mal gestisto soprattutto se si tiene conto di quelle scene fastidiose ( e pericolose) che verificano,spesso,soprattutto lungo Corso Ovidio, quando la strada stracolma di gente offre uno spettacolo che in nessuna altra città viene consentito o ignorato.Ora il Consigliere comunale Angelo D’Aloisio raccogliendo le sollecitazioni di molti cittadini ha deciso di porre all’Assessore comunale ai LL.PP. la questione e soprattutto per sollecitare la Giunta comunale ad agire, e presto, tenendo conto che la bella stagione è ormai arrivata e la città con tanti troppi cani in giro è davvero impresentabile.Ecco la lettera che Aloisio ha incviato all’Assessore comunale ai LL.PP.

Egregio Assessore,

come ben saprà nella nostra città sono presenti diversi nuclei familiari che posseggono un cane all’interno della propria abitazione.

Il cane è considerato da sempre il miglior amico dell’uomo e spesso esso viene trattato dai suoi proprietari come un vero e proprio componente del nucleo familiare, proprio come un essere umano

Sono numerose le segnalazioni che mi arrivano da nostri concittadini i quali, a ragion veduta, mi segnalano la mancanza in città di una o piu aree esclusivamente dedicate per lo sgambamento dei cani.

La prego, ovviamente nei limiti delle risorse a disposizione, qualora non abbia già provveduto alla soluzione di questo problema, di individuare una o più aree all’interno del territorio comunale da destinare a tale uso.

Certo di un positivo riscontro da parte Sua alla presente colgo l’occasione per salutarLa cordialmente

Angelo Aloisio ( Capogruppo M5S) in Consiglio comunale