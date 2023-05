( solidarietà)-Fischio d’inizio a sostegno di Jacopo

Il libro dello scrittore, Andrea Salvatore, all’asta per una causa di beneficenza

SULMONA– Una squadra di calcio e uno scrittore, a sostegno di un giovane conterraneo. Tre realtà abruzzesi che si conoscono da sempre e che domenica scorsa hanno fatto squadra per conseguire un risultato non solo calcistico, ma di vita.

Il giovane Jacopo de Laurentiis è, suo malgrado, dovuto scendere in campo per una partita contro la leucemia, questa ingiusta disputa la sta affrontando, con coraggio e determinazione, nel reparto di Ematologia dell’Ospedale di Pescara.

Nessun risultato si consegue senza un gioco di squadra, per tal ragione la SSD Perano Calcio, memore del fatto che Danilo de Laurentiis, papà di Jacopo ha indossato la maglia del Perano per molti anni e in diverse categorie, decide di giocare una partita di solidarietà. Non solo il Presidente del Perano Calcio, Leonardo D’Alonzo e tutti i suoi collaboratori si adoperano, sin da subito, per una raccolta fondi che sia di supporto alla famiglia di Jacopo, ma decidono di donare alla causa di Jacopo de Laurentiis il ricavato della partita, tenutasi nello stadio comunale di Perano contro il Rapino, domenica scorsa.

La lodevole iniziativa, lanciata sui social dalla società calcistica per coinvolgere più pubblico possibile, incontra l’immediato sostegno dei dirigenti e dei giocatori della squadra avversaria, il Rapino, e la sensibilità dello scrittore Andrea Salvatore, che non solo contribuisce con la sua personale donazione, ma rilancia l’iniziativa. L’autore, di origini monteneresi, che da meno di un anno ha dato alle stampe, con Lupi Editore, il suo primo romanzo giallo, Delitto a Piazza Barbolani ,decide di mettere all’asta il suo libro e di donare il ricavato alla famiglia de Laurentiis. La cultura non dev’essere mai ferma e soprattutto dev’essere a servizio, a servizio di chi è in difficoltà e di chi ha il diritto di tornare ” in campo” con piena energia e con fiducia ritrovata.

La risposta non si è fatta attendere, i peranesi e le realtà limitrofe hanno riempito lo stadio di Perano e accolto con plauso il gesto dello scrittore Andrea Salvatore. Molto sentito il momento in cui la copia di Delitto a Piazza Barbolani viene consegnata nelle mani del papà di Jacopo.

Il mondo è davvero piccolo! A testimoniare che “compagni di banco” lo si resta per tutta la vita il fatto che Andrea Salvatore e Danilo De Laurentiis sono andati a scuola insieme.

L’umanità ha bisogno, di piccoli gesti e di esempi semplici, per affrontare le grandi battaglie. La SSD Perano Calcio con i suoi giocatori, i suoi dirigenti, lo scrittore Andrea Salvatore e tutti i sostenitori di questo insigne intento, sono la bonaccia per l’oceano burrascoso che Jacopo de Laurentis sta navigando. Trovarsi in mare aperto e sapere di poter contare su un salvagente è importantissimo, se il salvagente passa per iniziative culturali e sportive il porto da raggiungere può essere più vicino.

Il Perano calcio, domenica ha conquistato la salvezza nella sua categoria, ora tutti insieme a tifare per la vittoria di Jacopo de Laurentiis.

Cesira Donatelli