Elezioni: al voto il 14 e 15 maggio. In Abruzzo sono 31 i comuni interessati

Sulmona,15 Aprile.- Alle ore 12 di oggi sono scaduti i termini per la presentazione delle liste per l’elezione dei nuovi sindaci il rinnovo delle Amministrazioni comunali interessate al voto del 14 e 15 maggio prossimi In Abruzzo sono 31 i comuni interessati a questo turno elettorale.In provincia dell’Aquila si voterà a Barete, Bugnara,Castellafiume, Lucoli, Massa d’Albe, Oricola, San Benedetto dei Marsi, Scanno.

Nella provincia di Provincia di Pescara si andrà alle urne a a Bussi, Cepagatti, Loreto Aprutino, Nocciano, Pianella,Pietranico, Roccamorice, San Valentino, Turrivalignani.

Nella provincia di Chieti alle urne a Castelguidone, Frisa, Pizzoferrato, Torino di Sangro, Villa Santa Maria. Nella provincia di Teramo si va alle urne a Teramo e a Silvi nella città capoluogo e a Silvi. Nei due Comuni in cui si voterà col sistema

maggioritario a due turni avendo rispettivamente 51.489 e 15.388abitanti. Si voterà anch ad Alba Adriatica, Atri, Castilenti, Civitella Del Tronto,Controguerra, Nereto, Notaresco.