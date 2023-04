Abruzzo:autostrade, Paolucci: “Salvini chieda scusa”

L’Aquila, 15 aprile. “Il Ministro Salvini smetta di prendere in giro l’Abruzzo, chieda scusa ai sindaci che si sono mobilitati per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 e per la riduzione dei pedaggi e li riceva come si era impegnato a fare. Scuse dovute, perché gli incontri istituzionali si onorano e gli impegni presi dall’attuale governo nazionale non possono valere solo in campagna elettorale: le decisioni sulle autostrade si prendono con i rappresentanti dei territori, coloro ai quali Salvini oggi dice di tenere ma non ha ancora visto. Al posto di attaccarli e mortificarli, li riceva!”, così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci.

“Siamo al 14 aprile e non si è ancora svolto il più volte annunciato tavolo tecnico istituzionale su un’infrastruttura che è essenziale per l’economia della nostra regione e, peraltro, richiesto dagli stessi territori per condividere percorsi e soluzioni a cui il Ministero a trazione Salvini è rimasto sordo. Marsilio anziché farsi i selfie con il Ministro e alleato durante inutili visite di cortesia, chieda al governo amico di ricevere i sindaci e di farlo al più presto. Serve un’azione concreta, non una rassicurazione generica: è con i fatti che si governa, non con la propaganda e le continue passerelle di ministri e governanti che ad oggi non ha portato alcun risultato”.