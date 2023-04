Le opportunità di questo mese

Sulmona, 6 aprile– Ecco alcuni bandi già pubblicati e in scadenza nelle prossime settimane

Comune di Alba Adriatica (Te) Modifica e riapertura dei termini del Concorso pubblico per esami,per la copertura di un posto di Istruttore direttivo bibliotecario, Cat.D1, a tempo indeterminato e pieno,per l’Ufficiuo 4 cultura,sport e turismo,servizi bibliotecari e associazionismo,SUAP e CED,riservato ai volontari delle Forze Armate (G.U. IV serie speciale-Concorsi ed esami n21 del 17/3/2023)- Scadenza 17 aprile 2023

– ASL 001– Concorso pubblico,per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n.53 assistenti amministrativi,cat.C-Ruolo Amministrativo per le esigenze della Asl L’Aquila-Sulmona-Avezzano.(Gazzetta Ufficiuale IV serie speciale-Concorsi ed esami n.21 del 17/3/2023)-Scadenza 17 aprile 2023;

– INPS ( Istituto Nazionale di Previdenza Social) Avviso pubblico per uil reperimento di 483 operatori sociali/esperti ratione materiae cui conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale in relazione agli obblighi di legge( legge 104/92 e legge M68/99) e progetto HCP (Home Care Premium)- Scadenza 21 aprile 2023

Comune di Farindola (Pe)- Bando di selezione pubblica per titoli e prova colloquio per l’assunzione a tempo parziale e determinato di Istruttore direttivo Cat. D. per la realizzazione degli interventi del Pnrr. Scadenza 11 aprile 2023

