Sulmona: da oggi parcheggio Santa Chiara aperto h24

Sulmona,6 aprile– Dalla serata di oggi, giovedi 6 aprile, fino alle 24 di lunedi 10 aprile, il parcheggio di S.Chiara sarà aperto ventiquattro ore su ventiquattro. L’importante novità è stata disposta dall’Assessore Attilio D’Andrea, per favorire la mobilità nel centro storico, durante le festività pasquali. Infatti soprattutto il centro storico, questi giorni, è meta di un consistente afflusso di cittadini e turisti, che così saranno agevolati nel trovare anche il posto auto. “L’amministrazione comunale, come già annunciato, anche nel recente tavolo del turismo, intende valorizzare al massimo il parcheggio di S.Chiara, in quanto ritenuto strategico, per residenti e turisti, con i suoi circa 500 posti, in pieno centro storico, infrastruttura che poche città possono vantare. L’apertura h24 è un caposaldo per la prossima gestione di questo parcheggio” sottolinea l’Assessore D’Andrea.