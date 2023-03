Sulmona: salta il Consiglio comunale ed esplode una crisi assai pericolosa

Il Consiglio comunale di Sulmona che salta per mancanza di numero legale è un fatto politico grave e irresponsabile perché in una fase così delicata come quella che sta attraversando la città i capricci di chi pensa di giocare con le istituzioni non sono tollerabili. E le opposizioni a Palazzo San Francesco che in questo lungo periodo certamente non hanno brillato per fantasia ed iniziativa oggi con un documento unitario e tempestivo parlano “dell’amministrazione Di Piero al capolinea”.Certo è che alcuni partiti che negli ultimi anni si sono alimentati solamente di odio viscerale nei confronti dell’ex sindaco Casini e dell’ex Consigliere regionale Gerosolimo oggi sono incapaci di balbettare qualche idea utile per Sulmona ed il territorio debbono cominciare ad interrogarsi seriamente su quello che sta accadendo

Sulmona, 31 marzo– Una maggioranza che a 18 mesi dal voto non ha più nulla da dire alla città. Già in passato, sostengono i Consiglieri di opposzione, è capitato di dover garantire il numero legale nello svolgimento delle commissioni ed in Consiglio (finanche in occasione dell’approvazione del Pef) e lo abbiamo fatto nell’interesse della città, rispetto però non ricambiato tanto da costringerci a precisare che non saremmo stati più disponibili a coprire le assenze ingiustificate di chi è tenuto a garantire la presenza di una maggioranza in assise. Ma ora la misura è colma! Siamo stanchi di assistere a balletti tra il Pd e parte della maggioranza. Si parla solo di Presidenza del Consiglio, Vice Sindaco e assessori e la città è al palo. Una amministrazione nelle mani del Pd e di un manipolo di sindaci che la utilizzano come grimaldello nelle partecipate. Un sindaco incapace di reagire ai continui scossoni provenienti dalla sua stessa maggioranza incapace di garantire il numero legale per l’apertura della seduta. Le assenze odierne, continua il documento delle forze di minoranza, non risultano casuali, ma in parte frutto di una dissociazione prima nei contenuti ed ora anche nella attività consiliare e non fanno prefigurare nulla di positivo per l’attuale amministrazione e per la Città che ha bisogno di essere amministrata da una maggioranza coesa, priva di sfrenate ambizioni personali e che ha come unico obiettivo l’agire quotidiano nell’interesse della collettività. Il Sindaco la smetta di mettere la testa sotto la sabbia e ne prenda definitivamente atto.

Il documento a firma dei Consiglieri Di Rocco,Gerosolimo, La Porta,Masci, Santilli, Zavarella