Sulmona e la politica dell’assenza

Sulmona,31 marzo-Siamo certi che i cittadini di Sulmona ringrazieranno la minoranza per aver impedito, con la sua assenza, la seduta del Consiglio Comunale in cui si sarebbero dovuti votare provvedimenti importanti quali la cosiddetta

pace fiscale.

Ringraziamo la minoranza, assente anche oggi, cos come stata assente quando ha disertato l’aula per non affrontare le grandi criticit del COGESA, per non aver ritenuto necessario di partecipare all’incontro, convocato dopo il consiglio comunale, con le categorie interessate (Confcommercio, Anci, ecc) che avevano richiesto un confronto su centrale Snam e metanodotto.

Gli argomenti quali le sorti del Cogesa, la centrale di compressione e il metanodotto non possono essere riportati semplicisticamente a “fatti” della maggioranza, sono temi che investono tutti i cittadini e il Consiglio Comunale nella sua totalit senza distinzioni tra maggioranza e minoranza.

La Politica partecipazione, presenza per risolvere con confronto e concertazione i problemi della citt . Un bel modo di ricompensare la fiducia dei cittadini che li hanno votati: disertare il consiglio e l’incontro con le parti sociali.

A loro giungano i nostri complimenti.

Intesa per Sulmona

Movimento 5 Stelle

Partito Democratico

SBIC

Sulmona libera e forte