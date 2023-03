Cgil-Cisl-Uil pensionati su scomparsa Gilberto Malvestuto

L’Aquila,1 mar.- I segretari regionali dei sindacati dei pensionati dello Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa Gilberto Malvestuto partigiano della Brigata Maiella Gilberto Malvestuto. “Malvestuto- scrivono Antonio Iovito (Cgil),Mario Gatti(Cisl),Germana Temporin (Uil)– è stato tra i primi ad entrate nella Brigata Maiella, ha partecipato alla Lotta di Liberazione, combattendo in prima linea, per liberare l’Italia dal Nazifascismo. Dopo la guerra hacontinuato a dare il suo contributo, in difesa della democrazia e della libertà.E’ stato costantemente impegnato nell’Anpi. Le sue interviste rimangono un riferimento importante per la storia della Resistenza abruzzese e italiana e costituiscono punto di riferimento di valori fondamentali per i giovaniI sindacati regionali, in un momento così delicato per il nostro Paese, sottolineano la scelta di vita, il ruolo e l’impegno per la lotta antifascista e la difesa della Costituzione, per la quale hanno combattuto uomini come Gilberto Malvestuto.Anche in suo nome continueremo a difendere e a diffondere i valori della Costituzione e gli ideali della democrazia e della libertà”.