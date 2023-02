Sulmona: verifica in Comune ? Le sorprese del M5S

Sulmona: Palazzo San Francesco

Sulmona, 26 febbraio– Ci sorprendono le ragioni manifestate sugli organi di stampa da parte di alcuni Consiglieri Comunali della maggioranza di Palazzo San Francesco, con le quali si richiede una “verifica” della Giunta Comunale da parte del Sindaco Di Piero.

Sin dalla nascita di questa coalizione eravamo tutti a conoscenza delle difficoltà, dovute alle grandi criticità che vive questa città, che avremmo trovato una volta vinte le elezioni, conoscenza che portò la coalizione a impegnarsi nel far prevalere sempre il bene comune della Città e dei cittadini al posto delle ambizioni personali.

Ci sorprende il fatto che questa verifica sia arrivata da parte di alcuni membri di questa maggioranza, che dovrebbero perfettamente sapere ciò che è stato fatto fino ad ora e ciò che si sta facendo, ma il dialogo e la partecipazione politica sono e saranno sempre nella struttura portante del Movimento 5 Stelle, ragion per la quale non ci sottrarremo mai a un confronto e a una verifica, fermo restando che per noi resta sempre il Sindaco a dover valutare la sua squadra di Assessori con i quali quotidianamente deve affrontare le mille problematiche che si presentano.

Ci sorprende anche il fatto- spiega il M5S di Sulmona in una nota- che questa richiesta di verifica, questo richiamo al peccato originale e questo giro di poltrone, arrivi in un momento molto delicato e difficile per la città, basti vedere la situazioneCO.GE.SA, ma anche valutando il fatto che un Commissariamento in pieno periodo di sovvenzioni Pnrr, sarebbe probabilmente un colpo letale alla città, per questo auspichiamo che queste siano solo notizie sensazionalistiche degli articoli apparsi in questi giorni.

Inoltre ci sorprende profondamente che si sia messo in discussione il nostro assessore Attilio D’Andrea e il suo operato sulla delega ai Trasporti visto e considerato che in un anno e mezzo di amministrazione sono tanti i risultati ottenuti, che però dovrebbero conoscere perfettamente anche i consiglieri di maggioranza che hanno esposto un eventuale problema in questo settore.

Basti pensare al nuovo regolamento- spiega ancora la nota– per i taxi che riporta in città un servizio fondamentale con nuove licenze; il bike sharing che ha portato mobilità sostenibile in città; nonostante un settore difficile che vedeva spesso corse tagliate per carenza di personale e mezzi, ora il problema è stato prontamente risolto grazie all’assunzione di un nuovo autista e alla graduatoria ora aperta dove poter attingere; è in arrivo un nuovo bus preso con un contributo sbloccato datato 2018 oltre all’aver preso un nuovo contributo che porterà in città altri due bus; si è quasi arrivati alla geolocalizzazione delle fermate su Google e una bigliettazione online, per rendere più smart e semplice il servizio; per non parlare dell’accordo del Comune con Trenitalia per il treno più bus che ha inoltre portato visibilità alla città essendoci la promozione turistica di Sulmona sul sito ufficiale di Trenitalia e si sono avviati i contatti con la Regione per valutare di esternalizzare il Tpl, ricordando che Sulmona è l’unica città in Abruzzo a gestire in maniera diretta il servizio.

Fermo restando che tutto può essere sempre fatto meglio e tante cose sono da fare, un settore che ha sempre creato grattacapi alle passate amministrazioni si sta invece trasformando in vera e propria risorsa aggiunta grazie all’incessante lavoro dell’assessore D’Andrea.

Quindi apertissimi al confronto e anche a suggerimenti e integrazioni- conclude la nota del M5S– da parte dei consiglieri che reputano di poter migliorare il settore dei Trasporti e l’operato dell’assessore, consigli che però fino ad ora non sono mai arrivati.

Confronto che però deve essere svolto nei luoghi preposti e non su notizie di giornale e allo stesso tempo deve essere basato su contenuti e progetti utili alla cittadinanza e non alle carriere politiche di chicchessia.