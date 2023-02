Al Maria Caniglia concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese

Sulmona, 27 febbraio- Concerto al teatro Maria Caniglia di Sulmona, dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta dal Maestro Gerardo Estrada Martinez, quale appuntamento della settantesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese. Il concerto ha offerto un vivace affresco della musica sudamericana del ‘900, capace di rendere perfettamente la ricchezza del patrimonio musicale popolare, a cui i compositori sudamericani del ‘900 hanno attinto a piene mani nella ricerca di un’identità culturale che si aprisse a una dimensione internazionale.

In programma sono stati eseguiti brani molto famosi di grandi nomi della musica sinfonica: dall’argentino Alberto Ginastera, uno dei compositori latino-americani più rappresentativi del XX secolo, ad Aldemaro Romero, grande innovatore della musica venezuelana; dal messicano Arturo Márquez, uno dei compositori sudamericani oggi più noti a livello internazionale, al colombiano Alejandro Tobar, musicista eclettico e versatile, fino a José Pablo Moncayo, compositore e pianista messicano autore di lavori che riflettono perfettamente lo spirito nazionalista del Messico. Gerardo Estrada Martinez nasce a Caracas in Venezuela nel 1980.

Compie gli studi di violinista e percussionista ed è uno dei conduttori emergenti di fama internazionale. Si diploma alla Royal Academy of Music di Londra; nel 2015 si aggiudica il premio Golden Baton nell’ambito della International Conducting Competition. Nel 2016 vince il secondo premio e il Premio Speciale dell’Orchestra al Concorso Internazionale di direzione del Danubio a Budapest, in Ungheria. In qualità di Direttore d’Orchestra si è esibito con orchestra di fama mondiale in tutto il mondo, riscuotendo ovunque plauso ed ovazioni.

Attualmente è membro corrispondente della cooperazione internazionale della Royal Academy of Music di Valencia in Spagna, direttore principale dell’Orchestra della Radio Televisione di Minsk sol per citarne alcune. L’orchestra Sinfonica Abruzzese si fonda nel 1970, ed è una delle tredici Istituzioni Concertistico Orchestrali Italiane riconosciute dallo Stato. È presente su tutto il territorio regionale abruzzese; si è esibita per le più prestigiose istituzioni musicali italiane, come l’Accademia nazionale di Santa Cecilia ed il teatro alla Scala, oltre ad altre autorevoli sedi concertistiche italiane. L’orchestra è stata diretta da numerosi direttori fra i quali Riccardo Muti, il quale l’ha diretta nel corso di uno storico ed importante concerto tenutosi a pochi mesi dal terribile terremoto che ha sconvolto l’Aquila nel 2009.

L’attenzione si sposta ora a domenica cinque marzo 2023, sempre al teatro comunale Maria Caniglia alle ore diciassette e trenta, con il melodramma di Giuseppe Verdi Rigoletto. Il concerto avverrà in occasione del novantesimo anno dell’inaugurazione del teatro Comunale Maria Caniglia, il quale fu inaugurato nel maggio del 1933 proprio con l’opera lirica Rigoletto di Giuseppe Verdi e l’Andrea Chenier di Umberto Giordano.

Andrea Pantaleo